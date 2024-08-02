أوكرانيا تفتح جميع نقاط العبور الحدودية للبضائع العسكرية

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أعلنت أوكرانيا تبسيط عملية توريد البضائع العسكرية عبر الحدود الجمركية، مما يسمح بمرورها دون عوائق عبر جميع نقاط التفتيش المفتوحة.



وأفاد المكتب الصحفى لوزارة المالية الأوكرانية، حسبما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأن التعديلات المدرجة بتاريخ اليوم الموافق 2 أغسطس على القرار رقم 1057 الصادر فى 17 نوفمبر 2010 "بشأن الموافقة على قائمة نقاط التفتيش عبر الحدود الدولة التى تُنقل من خلالها البضائع العسكرية والمواد النووية" تنص على زيادة عدد نقاط التفتيش للبضائع العسكرية خلال فترة الأحكام العرفية.



كما ينص القانون على السماح بمرور البضائع العسكرية دون عوائق، بما فى ذلك تلك الواردة من الدول الشريكة، عبر جميع نقاط التفتيش المفتوحة على الحدود الدولية لأوكرانيا.



وأوضحت وزارة المالية أن التغييرات المعتمدة ستساهم فى تجنب التعقيدات المتعلقة بعرقلة نقاط التفتيش وتحسين لوجستيات التوريد، مما سيوفر الوقت والمال.