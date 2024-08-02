أسعار تذاكر القطارات بعد زيادتها.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع أسعار الزيادات التى تم تطبيقها على أسعار تذاكر القطارات، حيث رفعت هيئة السكة الحديد، أسعار تذاكر ركوب القطارات على خطوط السكة الحديد.

سعر تذكرة تالجو درجة أولى خط القاهرة إسكندرية 50 جنيها. سعر تذكرة تالجو درجة ثانية خط القاهرة إسكندرية 25 جنيها. لم يتم رفع سعر تذاكر قطارات تالجو على خط الصعيد. 12.5% زيادة والتقريب لأقرب خمس جنيهات للقطارات الإسباني وفرنساوي وVIP درجة أولى وثانية وروسي درجة 3 بأنواعها. قطارات الضواحي وتحيا مصر.. زيادة 25% والتقريب لأقرب خمس جنيهات.