اليوم السابع
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أسعار تذاكر القطارات بعد زيادتها.. إنفوجراف

الجمعة، 02 أغسطس 2024 09:01 ص
أسعار تذاكر القطارات بعد زيادتها.. إنفوجراف أسعار قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع أسعار الزيادات التى تم تطبيقها على أسعار تذاكر القطارات، حيث رفعت هيئة السكة الحديد، أسعار تذاكر ركوب القطارات على خطوط السكة الحديد.

  1. سعر تذكرة تالجو درجة أولى خط القاهرة إسكندرية 50 جنيها.
  2. سعر تذكرة تالجو درجة ثانية خط القاهرة إسكندرية 25 جنيها.
  3. لم يتم رفع سعر تذاكر قطارات تالجو على خط الصعيد. 
  4. 12.5% زيادة والتقريب لأقرب خمس جنيهات للقطارات الإسباني وفرنساوي وVIP درجة أولى وثانية وروسي درجة 3 بأنواعها.
  5. قطارات الضواحي وتحيا مصر.. زيادة 25% والتقريب لأقرب خمس جنيهات.

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اسعار القطارات

اسعار تذاكر القطارات

السكة الحديد



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