اليوم السابع
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الجمعة، 02 أغسطس 2024 01:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أخبار × 24 ساعة.. مصر تتسلم 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثالثة من صندوق النقد

الجمعة، 02 أغسطس 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. مصر تتسلم 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثالثة من صندوق النقد صندوق النقد الدولى - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 

وزارة النقل: العمل فى القطار السريع على قدم وساق وتدشينه سيكون حدثا عالميا

المستشفيات التعليمية تفتتح فعاليات الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية

وزير الأوقاف يستقبل وفدا من كبار علماء كينيا والصومال

نائب وزير الصحة: إطلاق مبادرة لمكافحة العدوى بوحدات ومراكز الرعاية الأولية

النقل: أتوبيسات القاهرة العلمين تتحرك فى مواعيدها وغير محددة بعدد معين

وزارة الصحة تكشف مخاطر اعقاب السجائر .. تفاصيل

وزير التعليم: إعداد خطة لتوعية الطلاب بقضايا المياه من خلال المناهج الدراسية

وزير الزراعة: إرسال المنافذ المتحركة لمطروح لبيع السلع بأسعار مخفضة

وزير الصحة: الدولة حريصة على جذب الاستثمارات بالقطاع الصحى وتذليل أى تحديات

 







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الرى

التعليم

الصحه

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