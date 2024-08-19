وكيل أوقاف الفيوم يؤكد على مديري الإدارات ضرورة الالتزام بالزى وحماية المنابر

الفيوم رباب الجالي

عقد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفرعية بديوان عام المديرية اليوم الاثنين 2024/8/19م بحضور قيادات الدعوة بالمديرية.

وخلال الاجتماع أكد وكيل الوزارة، ضرورة الالتزام بالزي والمحافظة على الدروس وحماية المنابر والانضباط التام، والالتزام بوقت الخطبة المحدد والموضوع الذي تحدده وزارة الأوقاف، وأن يكون الإمام وريثًا للنبوة في علمه وسمته وحركاته وسكناته وتعاملاته داخل المسجد أو خارجه، وأن يكون في منتهى الانضباط واللباقة، وأن يكون في مظهره معبرًا عن الشرع الحنيف، بحيث يكون في منتهى البهاء.