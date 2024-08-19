اليوم السابع
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الإثنين، 19 أغسطس 2024 10:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وكيل أوقاف الفيوم يؤكد على مديري الإدارات ضرورة الالتزام بالزى وحماية المنابر

الإثنين، 19 أغسطس 2024 09:29 م
وكيل أوقاف الفيوم يؤكد على مديري الإدارات ضرورة الالتزام بالزى وحماية المنابر جانب من الاجتماع
الفيوم رباب الجالي

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عقد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفرعية بديوان عام المديرية اليوم الاثنين 2024/8/19م بحضور قيادات الدعوة بالمديرية.

وخلال الاجتماع أكد وكيل الوزارة، ضرورة الالتزام بالزي والمحافظة على الدروس وحماية المنابر والانضباط التام، والالتزام بوقت الخطبة المحدد والموضوع الذي تحدده وزارة الأوقاف، وأن يكون الإمام وريثًا للنبوة في علمه وسمته وحركاته وسكناته وتعاملاته داخل المسجد أو خارجه، وأن يكون في منتهى الانضباط واللباقة، وأن يكون في مظهره معبرًا عن الشرع الحنيف، بحيث يكون في منتهى البهاء.







حماية المناير

أئمة الاوقاف

الفيوم

محافظة الفيوم




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