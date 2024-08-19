مصرع فنى كهرباء متأثرا بإصابته أثناء عمل صيانة عمود إنارة بالدقهلية

الدقهلية -محمد الحبشي

لقي فني كهربائي، مصرعه متاثرا باصابته التي لحقت به، أثناء عمله في صيانة عمود إنارة أمام إحدي المدارس في قرية ميت رومي التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وتم نقله جثمانه إلي مشرحة مستشفي دكرنس تحت تصرف النيابة العامة.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بوصول شخص يعمل فني كهربائي إلي مستشفي دكرنس العام في حالة حرجة ادعاء صعق كهربائي.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وصول تامر أمين محمود، 42 عاما، مقيم ميت رومي، ويعمل فني كهربائي إلي المستشفي، وبسؤال شهود العيان أقروا برؤيته أثناء العمل في صيانة عمود كهربائي أمام مدرسة عمربن الخطاب في قرية ميت رومي، وتعرضه لصعق وسقوطه أرضا، محاولين إسعافه.

تم استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلي مستشفي دكرنس العام، في حالة حرجة، ولقي مصرعه بعد محاولات لإنقاذ حياته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.



