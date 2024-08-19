مصرع طفل أصيب بصعق كهربائي داخل منزله بقرية العليقات في قنا

قنا صابر سعيد

لقى طفل مصرعه، اليوم الإثنين، إثر إصابته بصعق كهربائي بقرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ من مستشفى قوص المركزي، بمصرع طفل إثر صعق كهربائي، وتبين مصرع عبد الوهاب على عبد الوهاب، عامين، نتيجة صعق كهربائى داخل المنزل، إثر لمسه سلك عارى.

تم نقله لمستشفى قوص المركزى ووضعه داخل المشرحة، فى انتظار استخراج تصريح الدفن، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.