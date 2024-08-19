مصادرة 9.5 أغذية و350 لتر سولار مجهول المصدر بحملة تفتيشية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 9 أطنان و500 كيلو مخللات وأعلاف ودقيق و350 لتر سولار مجهولة المصدر جميعها سلع مجهولة المصدر بمركزي كفر صقر و أولاد صقر.



وقاد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية،حملة مكبرة علي المخابز السياحية والبلدية والمحال التجارية والأسواق ومحطات الوقود لمتابعة سير إنتظام العمل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذلك برفقة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية محمد شعير مدير إدارة تموين أولاد صقر، عبد الرؤوف سويلم مدير إدارة كفر صقر والأستاذ احمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية بالمديرية.

وتوجهت الحملة للمرور على المخابز السياحية بنطاق مدينة أولاد صقر وأسفرت عن تحرير 4 محاضر ضد أصحاب المخابز السياحية المخالفين وهي (3 محاضر لإدارة مخبز سياحي بدون ترخيص وبيع الخبز بأزيد من السعر الرسمي و محضر حيازة احد اصحاب المخابز السياحية طن دقيق مجهول المصدر).

كما تم المرور على الأسواق والمحال التجارية وتم تحرير 16محضر منها (محضر حيازة وبيع مخلل مجهول المصدر وتم التحفظ علي 6 طن مخلل مجهول المصدر و محضر حيازة وبيع علف حيواني مجهول المصدر وتم التحفظ علي طن علف مجهول المصدر و محضر حيازة وبيع علف مجهول المصدر وتم التحفظ على طن علف ونصف طن ذرة مجهولة المصدر ومحضر حيازة سولار مجهول المصدر بكمية 350 لتر سولار مجهول المصدر و عدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم حمل شهادة صحية).

واستكمالاً للحملة التفتيشية والرقابية، تم المرور علي المخابز البلدية والسياحية بدائرة كفر صقر لمتابعة سير انتظام العمل بها وأسفرت عن تحرير 14 محضر إثبات حاله منها ( نقص وزن - ومواصفات إنتاج - وعدم نظافة - وعدم الإعلان عن أسعار).

كما تم المرور على المحال التجارية ومستودعات البوتاجاز بكفر صقر وتم تحرير 9 محاضر جنح منها (البيع بأزيد من السعر الرسمي - وامتناع عن استلام حصة بوتجاز تموينية بكمية قدرها 1000 أسطوانة - وعدم الإعلان عن اسعار البوتاجاز - وبويات مجهولة المصدر).