محافظ المنوفية يكلف الزراعة والتخطيط العمرانى بالفحص الفورى لعدد من الشكاوى

المنوفية - محمد فتحى

واصل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر معهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص شكوي مواطنين أحدهما من ميت برة بقويسنا يتضرر من استصدار رخصة بناء دون عمل مشروع التقسيم، وآخر من ناحية جريس بأشمون يتضرر من تعدى أحد الجيران على الشارع الخاص به واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

كما أجرى محافظ المنوفية اتصالا هاتفيا بمدير مديرية الزراعة لبحث شكوى مواطن بناحية طبلوها بتلا يتضرر من عدم صرف السماد المستحق له مما يلحق الضرر به ، فيما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة للفحص وإبداء الرأي لاتخاذ اللازم نحو شكوى مواطن بناحية الكوم الأخضر بمركز شبين الكوم يلتمس استكمال إجراءات الترخيص لقطعة أرض الخاص به .

فيما تضمن اللقاء، تكليف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بفحص شكوى مواطن يتضرر من وجود ورشة اصلاح سيارات أمام مسكنه مما يلحق الضرر به، فيما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالفحص والمعاينة على الطبيعة لطلب مواطنة من ناحية مناوهلة والعرض عليه لاتخاذ اللازم.