محافظ المنوفية يتفقد جاهزية عدد من المدارس للعام الدراسى الجديد

المنوفية - محمد فتحى

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بشبين الكوم بمتابعة استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2025، رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، وصلاح خطاب، والمحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، والعقيد أحمد أبو السعود رئيس مباحث التموين، محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم، عواطف طاحون رئيس حي شرق.

وتفقد محافظ المنوفية عدداً من المدارس بنطاق حي شرق شبين الكوم ومنها مدرسة طه حسين الابتدائية المشتركة، والشهيد طارق محمد ذكى الحسينية الإعدادية سابقا للوقوف على مدى الجاهزية الكاملة، كما تفقد أعمال صيانة ورفع كفاءة مدرسة دار التربية الرسمية للغات وذلك بالمشاركة المجتمعية والتي تضم مراحل رياض الأطفال والإعدادي والثانوي.

ووجه المحافظ الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة والمرافق بالإدارات التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد وتفادى أي ظواهر سلبية وتذليل أية معوقات تواجه العملية التعليمية بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تيسيراً على أبنائنا الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية.

وتفقد محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمديرية التموين والتجارة الداخلية، حيث تفقد مركز خدمة المواطنين الجديد واطمئن على الجاهزية الكاملة من حيث توافر أطقم الإداريين والأجهزة تمهيداً لدخوله الخدمة خلال الأسبوع الجارى، واستفسر المحافظ من وكيل وزارة التموين عن الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين ومنها استخراج بطاقات تموين بدل فاقد وتالف والفصل الاجتماعي وغيرها من الخدمات، كما تفقد المحافظ المبنى الإدارى ووجه بضرورة الأرشفة وحفظ المستندات لضمان تأدية الخدمات بشكل أفضل وأسرع للمواطنين.

فيما تابع محافظ المنوفية انتظام سير العمل والتسهيلات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي بحي شرق بشأن تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء ، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل وحجم نسب الإنجاز بملف التصالح والخطوات والإجراءات المتعلقة لتخفيف العبء علي المواطنين ، وشدد المحافظ علي ضرورة تذليل العقبات أول بأول والتنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لسرعة إنهاء إجراءات المعاينات والمطابقة على أرض الواقع لإنجاز المهام المطلوبة كون ملف التصالح من أهم الملفات الحيوية علي رأس أولويات منظومة العمل بالمحافظة.