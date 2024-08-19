محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف طريق شبين الكوم – طنطا

المنوفية - محمد فتحى

اختتم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بمدينة شبين الكوم بتفقد أعمال رصف ووضع الطبقة الرابطة بطريق شبين الكوم – طنطا بطول 18 كم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري ، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، المحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، عواطف طاحون رئيس حي شرق ، المهندس محمد شاهين مدير عام مشروعات وسط الدلتا بالهيئة العامة للطرق والكباري .

وتفقد محافظ المنوفية أخر مستجدات الموقف التنفيذي لاعمال الرصف والتطوير بالطريق حيث تم الانتهاء من رصف 6 كم من إجمالي الطريق وجاري استكمال أعمال الرصف لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، موجهاً بتسريع معدلات الاداء وإزالة أي معوقات كونه طريق هام وحيوي يربط بين محافظتي المنوفية والغربية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بنطاق كفر المصيلحة بحي شرق شبين الكوم على مساحة (795م2)، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين المحافظة و صندوق مكتبات مصر العامة ، موجهاً بتكثيف الجهود لتسريع وتيرة العمل كون المكتبة صرحاً تنويراً وثقافياً على أرض المحافظة، هذا وتضم المكتبة قاعات مختلفة الاستخدام ( للكبار للتدريب والقراءة وكورسات للغات ، تدريب خاصة بذوى الهمم)، ومسرح للعروض والأنشطة الثقافية وأنشطة للأطفال لتعليم القراءة والرسم والموسيقي والخط العربي ومكتبة الإلكترونية وقاعات حاسب ألي وبحث علمي، جراج وكافيهات لخدمة زوار المكتبة.

يأتي هذا في إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من جوالات ميدانية للمرور على كافة المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات والدفع بمنظومة العمل للإلتزام بالتوقيتات الزمنية لإنهاء المشروعات.