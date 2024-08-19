محافظ المنوفية: ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج حلوى المولد بأشمون

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تكثيف شن الحملات التموينية المكبرة وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وفي هذا الإطار، تمكنت مباحث تموين المنوفية من ضبط مصنع يعمل بدون ترخيص لصناعة حلوي المولد بقرية شوشاي بمركز أشمون وحيازته مستلزمات إنتاج بدون مستندات داله على مصدرها واستخدام علامة تجارية وهمية غير مسجلة أو سجل صناعي للمنشأة وعدم توافر الاشتراطات الصحية والسلامة المهنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 طن عسل كلوجوز، 4 أطنان سكر، 3 أطنان زبدة كاكاو، وتبين أن جميع تلك المضبوطات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي ، كما تم ضبط 5 طن حلوي المولـد منتج نهائي، و20 أسطوانة غاز مدعمة ومحظور تداولها، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

وقد شدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.