محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل لذوى الهمم بالقطاع الخاص

الفيوم رباب الجالى

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، لبحث مطالبهم وتلقي شكاواهم، موجهاً بتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين ـ خاصة ذوي الهمم ـ بشركات ومصانع القطاع الخاص استثماراً لطاقاتهم الاستثمار الأمثل، إضافة لتوفير مشروعات تنموية، ومساعدات عاجلة، ومعاشات للأولى بالرعاية تعينهم على مطالب الحياة، بجانب توفير الرعاية الطبية اللازمة لعدد من الحالات المرضية، كما وجه بسرعة رفع التعديات على حرم الطريق العام لعزبة حمدي البحرية، التابعة لقرية الحادقة، بمركز الفيوم، تيسيراً للحركة المرورية للمواطنين.



جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام للمحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسيد صلاح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وسعد عشري وكيل مديرية العمل بالفيوم، وأحمد فهيم نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالفيوم.

واستمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهاً وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، مع العمل لاستثمار طاقات الشباب الاستثمار الأمثل من خلال توفير فرص العمل الملائمة لهم، بجانب التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات التنموية للأسر الأولى بالرعاية.