محافظ الدقهلية يتفقد المستشفيات للتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمرضى

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين بجوله تفقدية بمدينة المنصورة ومدينة نبروه ومدينة طلخا وقرية ميت الكرما بمركز طلخا، للتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفيات ومتابعة مستوى النظافة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية، ومتابعة العمل بملف التصالح بالمراكز التكنولوجية، والتقي بالمواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بدراستها وسرعة حلها ، حيث تفقد مستشفي نبروه المركزي ومستشفي طلخا ومدرسة التمريض بنبروه ، والمركز التكنولوجي بنبروه والوحده المحلية بميت الكرما، لمتابعة العمل بملف التصالح.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، و محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالمحافظة ، واللواء محمود ضياء رئيس مركز ومدينة نبروه، وشدد المحافظ علي تقديم الرعاية الطبية للمرضي والمترددين علي المستشفيات بنبروه وطلخا علي أكمل وجه وحسن استقبالهم ، وتوفير كافة المستلزمات الطبية وإجراء العمليات الجراحيه للمرضي والقضاء علي قوائم الإنتظار ، مشدداً علي انتظام العمل داخل المستشفيات وتواجد الأطباء علي رأس العمل .

كما وجه اللواء مرزوق بسرعة الانتهاء من استخراج كافة شهادات البيانات للمتقدمين للتصالح من أجل الانتهاء نهائياً من ملف التصالح لرفع المعاناة عن المواطنين.

أشار المحافظ الي انه يتم رصد شكاوي المواطنين ومطالبهم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي والمراكز التكنولوجية وفحصها وحلها من خلال التنسيق مع كافة أجهزة وقطاعات المحافظه المختلفه .

وقال اللواء مرزوق جولاتي مستمرة علي كافة القطاعات الخدمية المختلفة بنطاق المحافظة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين ، في قطاعات الصحه والتموين والنظافة وغيرها .

وأكد " المحافظ " علي أن المرحلة الحالية تتطلب مننا جميعاً الاخلاص والتفاني في العمل وتعاون المواطنين مع أجهزة الدولة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة ، مشيراً إلي أن الدولة لن تستطيع العمل منفرداً بدون وعي المواطن واداركه بواجباته والتزاماته تجاه وطنه والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.