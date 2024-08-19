محافظ الإسماعيلية يناقش خطة تطوير النقل الداخلي والمواقف بالمحافظة

الإسماعيلية-صبرى غانم

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمناقشة خطة تطوير مرفق النقل الداخلي والمواقف بمحافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني بالمحافظة، مدير مشروع المواقف، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لنقل الركاب، ومدير مرفق النقل الداخلي.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة خطة تطوير النقل الداخلي، والمواقف بالمحافظة، بجانب مناقشة تشغيل أتوبيسات الجمعية التعاونية لنقل الركاب على 4خطوط داخل مدينة الإسماعيلية بشكل تجريبي خلال الأسبوع المقبل؛ للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بتحديد خطوط سير الأوتوبيسات، وأماكن توقفها "المحطات"، ومواعيد تشغيلها، وعمل خريطة تفصيلية توضيحية بكافة تفاصيل خطوط السير، ومن ثم الإعلان عنها للمواطنين بكافة وسائل الإعلام، والصفحة الرسمية للمحافظة.

وفيما يخص المواقف، وجه "أكرم" بسرعة تطوير كافة المواقف ، و تحويلها لأماكن حضارية، و إزالة كافة الإشغالات و التعديات التي تعوق حركة السيارات والمواطنين، و توجيه الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من المواقف.

