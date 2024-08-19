محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والتعليم الفني.. لايف

الإسماعيلية-صبرى غانم

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين ، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة لتكريم أوائل الشهادات العامة الإعدادية والثانوية، والشهادات الأزهرية الإعدادية والثانوية، والتعليم الفني على مستوى المحافظة لهذا العام الدراسي 2023/2024 والتي أقيمت بمسرح مدرسة التكنولوجيا بحي ثالث مدينة الإسماعيلية وشملت تكريم 56 طالبًا وطالبة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، وفضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، الدكتور سيد البنان مدير عام المنطقة الأزهرية للمواد الثقافية ورعاية الطلاب بالإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، محمد صابر رئيس حي ثالث الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

و في كلمته، أشاد محافظ الإسماعيلية بجهود و ودور الأسر وأولياء أمور الطلاب المتفوقين في صناعة نجاح وتفوق أبنائهم ، معربا عن تقديره لدور الأسرة العظيم، الذين تفانوا ولم يألوا جهدًا وبذلوا كل غالٍ ونفيس في تربية جيلًا واعدًا متفوقًا علميًا؛ فهم الجندي المعلوم والبطل الحقيقي خلف هذا النجاح.

كما أعرب المحافظ عن بالغ سعادته بتكريم المتفوقين من أبناء الإسماعيلية، و حصول أبناء المحافظة علي ثلاث مراكز من الأوائل علي مستوي الجمهورية بالثانوية العامة، و مركز واحد من الأوائل على الثانوية الأزهرية علي مستوي الجمهورية ، مؤكدًا لهم جميعًا على أن هذا النجاح هو بداية المشوار نحو تحقيق آمالهم وطموحاتهم في بناء المستقبل، مطالبا الطلبة المتفوقين بالحفاظ على هذا التفوق والاستمرار في النجاح والتقدم والعمل على دراسة ما يأملون، ومواكبة التغييرات السريعة في مجالات العمل المفتوحة أمامهم، فهم أمل مصر وقادتها في المستقبل وصانعي تاريخ هذا البلد.

مضيفًا "لقد كرمنا الأسبوع الماضي البطلة سارة سمير الحاصلة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال بأولمبياد باريس 2024، و نأمل أن يكون لدينا العديد من الأبطال في كافة المجالات "، مؤكدًا على أهمية الرياضة في ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة لدى الأفراد.

و أكد "أكرم" على العلاقة الوثيقة بين الوعي والتعليم؛ وأهمية الوعي الذي يُعدُّ أساس التقدم في كل المجالات، وهو معركة الفرد الأساسية في الحياة، وهو ما يُوَلِّد لدى الفرد إحساسًا بالمسؤولية المجتمعة بدايةً من دوره تجاه أسرته وبيته مرورًا بمدرسته وبلده، وأضاف" إن هدفنا الأساسي إخراج طالبًا واعٍ بحقوقه وواجباته تجاه نفسه وبلده، كما أن التعليم هو الدافع الأول لتقدم المجتمعات".

وأضاف "إيمانًا منَّا بأهمية التعليم الفني وحاجة سوق العمل لعمالة فنية مدربة تم إطلاق مبادرة "جسور" لدعم التعليم الفني وإخراج عمالة مؤهلة لسوق العمل بالخارج، قادرة على التعامل وسط ذلك التطور التكنولوجي والمعرفي الهائل في المعدات والمصانع؛ فالمتعلم يمثل ثروة قومية للمجتمع وهو أساس التنمية الشاملة".

وفي ختام كلمته أشاد محافظ الإسماعيلية، بدور القائمين على العملية التعليمية والأساتذة والمدرسين وكل من يعمل بقطاع التربية والتعليم لمجهوداتهم وإسهاماتهم في هذا التفوق والنجاح.

واختتم محافظ الإسماعيلية كلمته قائلًا "أودُّ أن أُسجلَ عميق شكري وتقديري لمنطقة التعليم الأزهري ولمديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالأزهر والتعليم العام والفني على ما بذلوه من جهدٍ لنجني معًا شبابًا يافعًا مثقفًا واعيًا ومتفوقًا".



وقد شمل التكريم أوائل الثانوية العامة، الشعبة الأدبية (سلوى عمرو عثمان، نور أحمد عبد العظيم، آلاء محمود فارس، شهد مختار زيدان)، والشعبة العلمية "رياضيات" (محمد هاني سعيد، علي أحمد حسن، محمود محمد أحمد)، والشعبة العلمية "علوم" (أحمد عبدالحليم سالم، ملك محمد إبراهيم، دعاء محمد عباس، أحمد محمد عبدالعزيز)، ومن الفئات الخاصة (محمود علي سليمان من مدرسة النور للمكفوفين، نهي مؤمن محمد عبد القادر من مدرسة الصم والبكم).

كذلك أوائل الثانوية الأزهرية، الشعبة العلمية (مريم أحمد طه، يوسف محمد عبد الكريم، عمر عبد الله فتحي، عائشة هشام أحمد، محمد رضا إبراهيم محمد)، ومن الشعبة الأدبية (مريم مهيمن محمد، محمد حسن مصطفى، مريم منصور محمود، شروق عبد العزيز علي، نوران أيمن عبد النبي، عبد الرحمن هاني عبد الغفور " أوائل المكفوفين").

كذلك تم تكريم أوائل الشهادة الإعدادية "عام" وهم (شهاب سعيد محمد عبد الرحمن، رحمة محمد غريب رضوان، حنين حسام محمد عبدالرحمن، روضة الشافعي حسين، براء أحمد سعد عيد، محمد أشرف رشاد، شروق عبد القادر شكر، فاطمة الزهراء محمد عبدالناصر، إسلام السيد حسن علي)، وأوائل الشهادة الإعدادية "ذوي الهمم" أميرة أبوبكر محمد حلمي "النور للمكفوفين "، ندا محمد مصلح "الإعدادي للصم والبكم"، والأولى على الإعدادية مهني، دنيا محمد السيد علي.

بجانب تكريم أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية (محمود محمد عياد عبد العاطي، ملك مصطفى حسني محمد، محمد سليمان أحمد محمد، بسنت عماد عبد الشكور إسماعيل محمد، منة الله محمد إبراهيم محمد إبراهيم، سلمى منصور مسعود حماد، إيمان أحمد السيد حسن، الشيماء عماد محمد عبد الحميد، آلاء السيد عبد الله السيد، رغد سعيد محمد عبد الرحمن حسن، آية كمال محمد أحمد، هاجر أحمد إبراهيم السيد، وشروق محمد مجدي حسن).

واختتم التكريم بأوائل التعليم الفني، وشمل التعليم الصناعي المتقدم خمس سنوات (محمد يحيي عبدالمجيد)، التعليم الصناعي ثلاث متطور (أثما إبراهيم صلاح)، والتعليم الصناعي ثلاث سنوات اللوجستيات ( كريم مصطفى كامل)، التعليم الصناعي ثلاث سنوات الجدارات (هدى رجب شعبان)، التعليم والتدريب المزدوج صناعي (محمد أحمد عبدالعال).

والتعليم التجاري متقدم خمس سنوات (مريم محمود محمد عبدالمعطي)، التجاري ثلاث سنوات رسمي (ياسمين خالد محمد محمد)، التعليم التجاري ثلاث سنوات الجدارات (تقي مصطفى محمود أحمد، شروق سيد صالح اسماعيل)، التعليم و التدريب المزدوج تجاري (رضا عزت سعيد فرج)، التعليم الفندقي ثلاث سنوات (نعمة محمد عبدالحميد تهامي).

والتعليم الزراعي ثلاث سنوات الجدارات (رحمة أشرف فؤاد محمد، رحمة غريب أحمد موسى، رشا عاطف أحمد علي)، والتعليم الزراعي ثلاث سنوات (نسمة عشماوي عبد اللاه).

وحرص المحافظ على إهدائهم شهادات تقدير ومكافأة مالية، والتقاط الصور التذكارية مع أبنائه من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور لتوثيق هذه المناسبة الجميلة التي تمنى تكرارها خلال مراحلهم القادمة.

