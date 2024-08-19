محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير محطة الثروة الحيوانية ببنى مر

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، خلال جولة مسائية محطة الثروة الحيوانية بني مر بمركز الفتح لتربية الجاموس للوقوف على أعمال التطوير التي تمت من خلال إشراك طلاب التعليم الفني ومشرفي المدارس الفنية لتعظيم الإستفادة منها وزيادة إنتاجيتها وذلك في إطار خطة المحافظة لتعظيم موارد المشروعات التابعة لها والوصول إلى أعلى إنتاجية من خلال عملية التطوير وإعادة الهيكلة وإتاحة الفرصة لطلاب التعليم الفنى بالتدريب والعمل بها، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.

وتفقد محافظ أسيوط، العنابر التي تم تطويرها ودهانها ورفع كفاءتها ومنها عنبر الأعلاف ومظلات التربية فضلاً عن أعمال تطوير بوابة المحطة إصلاح أسوار العنابر موجهاً بضرورة الاهتمام بزيادة إنتاج الألبان وتصنيع مشتقاته لتدر دخل على المشروع فضلاً عن تطوير مصنع الأعلاف التابع للمحافظة لتوفير العلف للمواشي وتقليل التكلفة وتنمية الموارد وتصادف خلال مرور المحافظ على المزرعة وجود حالة ولادة لجاموسة من القطيع ووجه المحافظ بتوفير كل الرعاية البيطرية اللازمة.

وأكد المحافظ، على ضرورة تضافر كل الجهود لاستكمال تطوير مزارع الثروة الحيوانية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة منها وزيادة إنتاجيتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان فضلاً عن حسن استغلال كل المساحات الموجودة به من خلال زراعتها لزيادة العائد الاقتصادي منه لتحقيق المستهدف من المشروع من تنميته وزيادة أصوله وإيراداته لتعظيم الاستفادة من المشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظ.