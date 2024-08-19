محافظ أسوان يوافق على تجديد تراخيص عبارة جزيرة سهيل لمدة 3 أشهر

أسوان – عبد الله صلاح

استجاب اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لمطالب أعضاء الإتحاد النوعى للجمعيات النوبية ووافق على تجديد تراخيص عبارة جزيرة سهيل لمدة 3 أشهر بعد موافقة اللواء مفيد صلاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى على تجديد الترخيص حتى 31 أكتوبر القادم من أجل تخفيف المعاناة عن أهالى الجزيرة، وتيسير حركة التنقل سواء للركاب أو للمركبات حيث تستوعب العبارة 100 راكب و 8 سيارات .

كما وافق اللواء إسماعيل كمال، على تعديل مسار خط الصرف الصحى بجوار مركز شباب الكرور للقضاء على شكاوى أهالى المنطقة تسبب هذا الخط فى طفح الصرف بشكل متكرر مما يؤثر على الصحة العامة والبيئة المحيطة بالمنازل.

ووجه المحافظ، إلى قيام الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بإجراء المعاينة الميدانية لـ 3 منازل تضررت من طفح الصرف الصحى لإعداد تقرير فنى وهندسى عنهم تمهيداً لرفع كفاءة هذه المنازل بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى.

وفى السياق، زارت لجنة تضم: رئيس مركز ومدينة أسوان ومديرى الهيئة القومية وشركتى مياه الشرب والصرف الصحى والمقاولون العرب، منطقة الكرور، بحضور محمد صبرى سرور، رئيس الإتحاد النوعى للجمعيات النوبية.