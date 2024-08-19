لجنة حماية المستهلك تحرر محاضر لمخابز للتصرف فى 20 شيكارة دقيق ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية، لمتابعة انتظام وسير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى الالتزام بالجودة والمعايير المحددة لإنتاج رغيف الخبز، والاستماع إلى شكاوى وآراء المواطنين، ومتابعة التزام أصحاب المخابز بإنتاج كامل حصة الدقيق لتوفير الخبز للمواطنين بالسعر المدعم والجودة المطلوبة.

وفى هذا السياق، أشرف اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، على حملة لجنة حماية المستهلك، لمتابعة المخابز البلدية بدائرة مدينة بنى سويف، وذلك فى حضور: على يوسف رئيس الوحدة المحلية، عزة بسيونى- مكتب تموين البندر- أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببنى سويف، فواز رجب نائب رئيس المدينة، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، الدكتور سامى الدهشورى- مديرية الطب البيطرى- الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة وباقى أعضاء اللجنة.

حيث قامت اللجنة خلال الحملة بالمرور والتفتيش على عدد من المخابز البلدية، ومتابعة عملية إنتاج وتوزيع الخبز على المواطنين ومدى توافر الاشتراطات والضوابط المحددة لإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات، والتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان والمواصفات الفنية والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل المخابز. واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر لمخالفات، خاصة بالتصرف فى 20 شيكارة دقيق "بما يعادل طن من الدقيق البلدى المدعم المُخصص للمخابز البلدية"، بجانب التحفظ على 10 أسطوانات غاز تم ضبطها فى أحد المناطق المخدومة بخدمة الغاز الطبيعي، فضلاً عن تحرير محضر ضد صاحب مخبز لعدم وجود ماكينة صرف، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراء القانونى المتبع فى هذا الصدد.