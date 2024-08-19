اليوم السابع
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لبنان يقدم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولى ضد إسرائيل

الإثنين، 19 أغسطس 2024 05:23 م
لبنان يقدم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولى ضد إسرائيل مجلس الأمن الدولي
كتب عبد الوهاب الجندى

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تقدم لبنان بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي، حول خرق الطيران الحربي الإسرائيلي لجدار الصوت فوق المناطق اللبنانية ومن ضمنها العاصمة بيروت.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، اليوم الإثنين، إن "لبنان أدان في متن الشكوى الخروقات التي تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان ومجاله الجوي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701.

إضافة إلى خرقه لعدد من أحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر أساليب العقاب الجماعي والترهيب المعنوي الذي تمارسه إسرائيل من خلال ترويع جميع المدنيين وبث الذعر بينهم، الأمر الذي يؤثر بصورة خاصة على الشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع مثل الأطفال.







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