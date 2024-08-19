اليوم السابع
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الإثنين، 19 أغسطس 2024 02:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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لبنان:استشهاد شخصين بغارة على بلدة حولا.. والطيران الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق بيروت

الإثنين، 19 أغسطس 2024 02:14 م
لبنان:استشهاد شخصين بغارة على بلدة حولا.. والطيران الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق بيروت الطيران الحربى الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن الغارة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة حولا، صباح اليوم، أسفرت عن استشهاد شخصين .

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعتين فوق بيروت وضواحيها وكسروان، وصولا إلى صيدا ومنطقة جزين وعلى علو منخفض .

واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بلدة عيتا الشعب بالقذائف الثقيلة، كما نفّذ الطيران الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية، وذلك بالتزامن مع إطلاق مسيّرة لصاروخ موجه استهدف بلدة حانين .







لبنان

اسرائيل

بيروت

بلدة حولا

وزارة الصحة اللبنانية




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