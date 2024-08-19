غلق كلي لشارع 9 بالمعادي.. اعرف التحويلات المرورية

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرو، وذلك تزامناً مع إنتهاء أعمال تغيير شبكة المرافق بشارع 9 بمنطقة المعادى بالقاهرة وتنفيذ أعمال الرصف لمسافة 1400 متر طولى من ميدان المحطة وحتى كوبرى شمال طره.

وتقرر الغلق الكلى لشارع 9، إعتباراً من الساعة 12 صباح يوم الإثنين الموافق 19/8/2024 ولمدة عشرة ليالى ليلاً فقط.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .