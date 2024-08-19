عمرو الفقى: تعاون بين الشركة المتحدة ووزارة الشباب فى تطوير الألعاب الفردية

كتب محمد شرقاوى

أكد عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشركة المتحدة دورها إبراز نماذج الأبطال ولابد من تصديرها للمشاهد حتى يتعلم منها، مضيفا أن هناك تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ونعمل على تطوير الألعاب الفردية.

وأضاف خلال احتفالية مهرجان العلمين الجديدة بأبطال مصر في أولمبياد 2024 بحضور وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع الإعلاميين إبراهيم عبد الجواد وسيف زاهر، عبر قنوات CBC والحياة و ON TIME SPORT، أن مشروع "كابيتانو مصر" كان يقدم للاختبارات 80 ألف متقدم والفائزون يلعبون حاليا في أندية كبيرة، مؤكدا: إننا نهتم في الفترة القادمة بالألعاب الفردية المتميزة فيها مصر".

وشهد المهرجان تعاونا مثمرا مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.