اليوم السابع
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الإثنين، 19 أغسطس 2024 01:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الإثنين، 19 أغسطس 2024 12:00 م
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأشارت الوكالة إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.







المسجد الأقصى

القدس

الاحتلال الإسرائيلي

باب المغاربة




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