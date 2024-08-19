اليوم السابع
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الإثنين، 19 أغسطس 2024 01:15 م
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عاطلان يكشفان يكشفان تفاصيل اتجارهما بالمخدرات بعد الضبط بـ3 كيلو حشيش

الإثنين، 19 أغسطس 2024 12:52 م
عاطلان يكشفان يكشفان تفاصيل اتجارهما بالمخدرات بعد الضبط بـ3 كيلو حشيش ضبط تاجر مواد مخدرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطلين تم ضبطهما، قبل ترويجهما 3 كيلو من مخدر الحشيش في الطالبية، بالاتجار بالمخدر، واستعدادهما لترويجه بين عملائهما، وذكرا أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اعتيادهما الاتجار بالمواد المخدرة، والتنقل بين عملائهما عقب التواصل معهم هاتفيا.

وكشف المتهمين عن هوية عاطل تحصلا منه على المخدر، ليتوليا ترويجه في عدة مناطق بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، لتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث تفيد تورط عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وضبط بحوزتهما 3 كيلو من مخدر الحشيش.

بمواجهة المتهمين اعترفا بالاتجار بالمضبوطات، فتم إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
 







مكافحة المخدرات

مخدر الحشيش

قسم الطالبية

امن الجيزة




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