"طلاب من أجل مصر" يشاركون فى أعمال مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

شارك اتحاد طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، ووفد من أسرة "طلاب من أجل مصر"، بفعالية في مكتب التنسيق بمبنى كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، بالإضافة إلى تواجد نحو 20 طالبًا وطالبة متطوعين للعمل داخل المكتب، مما يعكس التزام الطلاب بتحسين تجربة زملائهم خلال فترة التقديم، في خطوة تعزز من التعاون بين الطلاب وإدارة الجامعة.

وأشاد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بجهود الطلاب مؤكداً أن المشاركة الطلابية الفعالة في مكتب التنسيق تعكس روح التعاون والالتزام، مشيراً إلى أن جهودهم تسهم في تسهيل عملية التقديم وتحسين التواصل بين الطلاب وإدارة الجامعة.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أهمية تنظيم العمل داخل مكتب التنسيق، مشيراً إلى ضرورة توزيع المهام بشكل فعّال بين اللجان الطلابية.

وأضاف أنه تم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين رئيسيتين، لجنة الإعلام التي تتولى نشر المعلومات عبر صفحة إعلام الجامعة وموقعها الإلكتروني، ولجنة التنسيق التي تعنى بالرد على الاستفسارات داخل المكتب وتذليل العقبات خلال عملية التسجيل."

وأشار عادل حسن، إلى أن المجموعات الصغيرة المنبثقة عن اللجان الرئيسية تقوم بمتابعة سير العمل، تقييم الأداء، ورفع التقارير لإدارة الجامعة بشأن أي مشكلات أو اقتراحات لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.

والتقى الدكتور عادل حسن بالطلاب داخل مكتب التنسيق اليوم وقدم لهم الشكر على تعاونهم، لافتاً إلى أهمية التعاون بين الطلاب، مشيدا بجهود المتطوعين في تعزيز التواصل وتحسين تجربة الطلاب في الجامعة.