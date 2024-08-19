ضبط 50 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيا خلال حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت الداخلية في ضبط قرابة 50 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع مهربة جمركياً بأحد المخازن بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك محل"بدون ترخيص"، المدير المسئول عن المحل - كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) بالاتجار بالسجائر المُهربة جمركياً بالمحل المشار إليه .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين، وعُثر بداخل مخزن تابع لذات المحل على (قرابة 50 ألف عبوة سجائر "مختلفة الأنواع)، وبمواجهتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بتحصلهما عليها من (عامل – مقيم بمحافظة المنيا) "تم ضبطه"، واعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.