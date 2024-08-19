اليوم السابع
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ضبط 120 مخالفة خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بالمنيا

الإثنين، 19 أغسطس 2024 09:47 ص
ضبط 120 مخالفة خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بالمنيا جانب من الحملات
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن ضبط 120 مخالفة خلال حملات تموينية بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون وردع كافة الممارسات الاحتكارية.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات، إلى جانب تكثيف الحملات التموينية على محطات الوقود لمتابعة المخزون وضمان توفره بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة الرقابة المستمرة لمنع أي تلاعب أو احتكار، وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري.

وفي هذا الإطار، قال المهندس عبد الباسط وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 106 مخالفات في مجال المخابز البلدية (نقص وزن –انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن التشغيل)، و14 مخالفة في مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 







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