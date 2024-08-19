ضبط سائق توك توك تحرش بفتاة في مدينة نصر

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من (مهندس - مقيم بدائرة القسم)، وبصحبته شقيقته (موظفة - مقيمة بذات العنوان) مصابة بكسور (تم إسعافها بإحدى المستشفيات) وقرر بقيام شقيقته المصابة بإستقلال مركبة "توك توك" بدائرة القسم وحال سيرهما قام قائد المركبة بتغيير خط سيره والتحرش بها، فقامت بإلقاء نفسها من المركبة، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ولاذ بالفرار.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط قائد مركبة "التوك توك" (مقيم بدائرة القسم) والمركبة المشار إليها، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.