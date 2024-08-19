ضبط سائق استولى على 1.7 مليون جنيه من 8 أشخاص بزعم توظيفها فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" فرع سوهاج من ضبط سائق يقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام، جنوب شرقى سوهاج، وذلك لقيامه بالنصب على 8 أشخاص والاستيلاء منهم مليون وسبعمائة وثمانون ألف جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة الموبيليا وقطع غيار السيارات مقابل حصولهم على أرباح سنوية.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ المدعو عاطف م خ ا 36 سنة سائق و"7" آخرين يقيمون مركز دار السلام، تضرروا فيه من المدعو مهدى "ع ع ع"، 44 سنة، سائق ومقيم مركز دار السلام لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقى مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 1.780.000 مليون وسبعمائة وثمانون ألف جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها فـى مجال تجارة الموبيليا وقطع غيار السيارات مقابل حصولهم على أرباح سنوية تقدر بـ15% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.