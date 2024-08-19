ضبط زوجين يسرقان المواطنين في القاهرة باستقطاب راغبي الزواج عبر فيس بوك

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية فى ضبط عاطل وزوجته بالقاهرة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين) فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم السرقة..

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين عن طريق استقطاب المجنى عليهم للزواج من السيدة المشار إليها عبر موقع "فيس بوك". عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما ( عدد من الأقراص المخدرة -هاتفين محمول "بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، وكذا (طبنجة "غير مرخصة" و٣ خزينة وعدد من الطلقات)، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهامهما بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.