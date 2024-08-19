ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تصنع الأسلحة النارية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع الأسلحة النارية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع الأسلحة النارية متخذان من مسكن أحدهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (4 بنادق خرطوش – 4 فرد خرطوش - أدوات التصنيع) ، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.