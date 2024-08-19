صاحب شركة وراء الاستيلاء على مليوني جنيه واختلاق واقعة سرقة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من (مالك إحدى الشركات – مقيم بالشرقية) بأنه حال عودته من محل عمله بمدينة الغردقة عقب تحصيل مبالغ مالية خاصة بالشركة ملكه من عملائه تقدر بحوالى (2 مليون جنيه) تعطلت سيارته وأثناء توقفه فوجئ بقيام (3 أشخاص مجهولين) مستقلين سيارة ربع نقل (بدون لوحات معدنية) بالتعدى عليه وإحداث إصابته بجروح متفرقة وسرقة المبلغ المالى من داخل السيارة ولاذوا بالهرب "على حد زعمه".

بالفحص تبين عدم صحة إدعاء المُبلغ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى مرور المُبلغ بضائقة مالية لوجود مديونيات عليه لصالح شركائه بالشركة المشار إليها فقام بإختلاق الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.