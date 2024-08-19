سمير فقيه مستشارًا فنيًا للدورة الـ 40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

كتب بهاء نبيل

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن تعيين الإعلامي سمير فقيه مستشارًا فنيًا للدورة الأربعين من المهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر المقبل.

الإعلامي سمير فقيه هو عضو في مجلس إدارة الجمعية، وقد عمل في مجال الصحافة الفنية لسنوات طويلة، كان كبيرًا لمراسلي مجلة الموعد اللبنانية، انتقل بعدها إلى مجال الإعلام التلفزيوني، حيث شغل منصب رئيس تحرير عدد من البرامج الفنية، يعتبر فقيها من الصحفيين القدامى الذين يشاركون في التغطية الإعلامية للمهرجان منذ إطلاق دوراته الأولى.