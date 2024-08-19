سكرتير عام الأقصر يناقش مشكلات وشكاوى المواطنين فى اللقاء الأسبوعى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد ديوان عام محافظة الأقصر اليوم الإثنين انعقاد لقاء اليوم المفتوح الأسبوعي لبحث مشكلات وشكاوى المواطنين، بحضور محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة ومديري الإدارات والمديريات المختلفة، وذلك في إطار حرص المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

وبحث محمد عبدالفتاح، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، عدد من الشكاوى خلال لقاء المواطنين في اليوم المفتوح بالتنسيق مع مسئولي الجهات المختلفة وتنوعت الموضوعات ما بين الحصول على فرص عمل ومساعدات من مديرية التضامن الاجتماعي والإسكان الشعبي.

وأكد السكرتير العام على أن لقاء اليوم المفتوح يعد جسر التواصل بين المواطنين ومسؤولي الجهات المختلفة ولابد من إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى،مؤكداً أن جميع الجهات الحكومية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي.

فيما عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بمقر رئاسة مجلس المدينة لبحث شكاوي ومشكلات المواطنين، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين، والعمل على إيجاد أنسب الحلول لها بما يتوافق مع القانون.

وأكد اللواء دكتور علي الشرابي، في بيان صحفى، إنه تم خلال اللقاء بحث عدد 20 طلب وشكوى مقدمة من قبل المواطنين تنوعت بين إشغال طريق، وتنفيذ قرارات إزالة ومخالفات بناء مشاكل خاصة بالصرف الصحى ومياه الشرب، حيث وجه الشرابي تعليماته للجهات المختصة بكل شكوى على ضرورة سرعة الرد على الشكاوى التي تم عرضها، وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات، مشيراً إلى أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين.