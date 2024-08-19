اليوم السابع
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سارة سمير: لعبة رفع الأثقال كانت شبه منعدمة وبقت فى كل بيت بعد الميدالية

الإثنين، 19 أغسطس 2024 12:34 ص
سارة سمير: لعبة رفع الأثقال كانت شبه منعدمة وبقت فى كل بيت بعد الميدالية سارة سمير
كتب محمد شرقاوى

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قالت البطلة الأولمبية سارة سمير، إن لعبة رفع الأثقال كانت شبه منعدمة في الإسماعيلية لكن بعد ميدالياتي العالمية والأولمبية اللعبة بقت في كل بيت، وذلك خلال احتفالية مهرجان العلمين الجديدة بأبطال مصر في أولمبياد 2024 بحضور وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع الإعلاميين إبراهيم عبد الجواد وسيف زاهر، عبر قنوات CBC  والحياة و ON TIME SPORT.

يأتى مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.
 







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