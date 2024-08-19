سائحة تلتقط صور تذكارية بفرشاة تنظيف فى معبد الأقصر.. وفتح تحقيق بالواقعة

الأقصر – أحمد مرعى

أثارت صور تظهر لـ سائحة صينية الجنسية خلال تواجدها داخل معبد الأقصر، والتي قامت خلالها بالإمساك بأدوات تنظيف وترميم جدران المعبد في أحد المشروعات التي تتم داخل جدار بمنطقة أمنحتب الثالث في المعبد لتجميل وإظهار الألوان بإحدي المقصورات وبجانبها أحد عمال الترميم للمعبد.

ومن جانبه صرح أحمد عربى مدير عام معبد الأقصر، إنه بعد معرفة كافة تفاصيل ما حدث وإنه خلال قيام عامل الترميم سلطان عبد الراضى بالعمل في تنظيف جدار أمنحتب الثالث بجوار مقصورة الإسكندر الأكبر داخل المعبد، بإستخدام أدوات بسيطة للغاية وهى "كحول ومياه" لإزالة الاتساخات من الجدار والسناج والعوالق منه، طلبت إحدى ضيوف المعبد صينية الجنسية إلتقاط صور تذكارية لها بتلك الأدوات على سقالة الترميم وسط فرحتها بما تشاهده خلال زيارتها للمعبد.

ويضيف مدير عام معبد الأقصر، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن عامل الترميم في المعبد عندما وجد السائحة سعيدة بما تشاهده وطلبت التقاط صور تذكارية وكأنها تعمل في تجميل معبد الأقصر تركها تستمتع للحظات قليلة دون الإضرار بالجدار، حيث أمسكت بفرشة التنظيف والتقط زوجها بعض الصور لها وغادرت المعبد وهى سعيدة بتلك الصور، موضحاً إنه عقب إثارة الجدل بعد ظهور تلك الصور على مواقع التواصل الإجتماعى، تم عمل مذكرة من مدير عام الترميم بالمعبد وتحويل عامل الترميم للتحقيق في الواقعة وذلك لسماحه للسائحة الصينية بإمساك فرشة تنظيف مما أخل بواجبه ودوره في العمل خلال تنظيف الجدران من الإتساخات والعوالق.



سائحة صينية تلتقط صور بفرشاة تنظيف بجدار أمنحتب الثالث



سائحة صينية تلتلقط صور خلال تنظيف جدار بمعبد الأقصر