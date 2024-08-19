رفع إحداثيات قرية المنصورية الجديدة بأسوان للبدء في تنفيذ المساكن

أسوان - عبد الله صلاح

استكمل اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولته الميدانية بمركز دراو بزيارة قرية المنصورية الجديدة، للوقوف على مطالب أهالى القرية بتوصيل المرافق للمجاورات المتبقية، وهو المشروع المقترح تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

وأثناء تفقده لمساكن القرية برفقه القيادات البرلمانية والتنفيذية، أوضح الدكتور إسماعيل كمال أنه سيتم تكليف التخطيط العمرانى لرفع إحداثيات القرية للبدء فى تنفيذ المساكن على 5 مجاورات والتى تم تمهيدها وتجهيزها بواسطة الأهالى، فضلاً عن توصيل خدمة الصرف الصحى للقرية بالكامل، والواقعة على مساحة 600 فدان حيث إن هذه الخدمة مدرجة ضمن مشروع محطة المعالجة للصرف الصحى ببنبان، وسبق أن تم إقامة مساكن قرية المنصورية بالظهير الصحراوى موزعة على 16 مجاورة سكنية.

وأشار، إلى أن المحافظة تسعى بشكل مستمر لتلبية كافة المطالب الجماهيرية وتحقيق التوسع العمرانى لقرية المنصورية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوصيل المرافق العامة لموقع القرية بما يعود بالنفع لتحقيق الصالح العام بالشكل المطلوب.