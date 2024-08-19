رئيس مدينة الأقصر يتابع رفع 10 أعمدة إنارة وتجميل شارع مدرسة الفنون.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، اليوم الإثنين، أعمال رفع كفاءة شارع مدرسة الفنون والتي تضمنت أعمال رفع عدد (10) أعمدة إنارة ورفع كفاءة البردورات بالجزر الجانبية، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، قام رئيس مدينة الأقصر.

كما تابع رئيس مدينة الأقصر، أعمال رفع كفاءة وتوسعة ميدان صلاح الدين، وغلق الممر المفتوح بشارع محمد فريد بجوار الرعاية الصحية، ببردورات جديدة مطابقة للمواصفات الفنية بالإضافة إلى فتح ممر صغير خاص بذوي الهمم، وذلك لمنع مرور السيارات والدراجات النارية حفاظا علي أرواح المواطنين والحد من الحوادث وللحد من الاختناقات بالشارع، كما تفقد رئيس مدينة الأقصر، تجهيزات معرض "أهلا مدارس"، لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

فيما شهد نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبو زيد، الاحتفالية التي أقامتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لتكريم الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لبلوغه سن المعاش، وذلك تقديراً لمجهوداته فى خدمة العملية التعليمية بالمحافظة، حيث جاء ذلك بحضور اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ولفيف من القيادات التعليمية والمعلمين بالمحافظة.

وشملت الاحتفالية تقديم عدد من الفقرات الفنية المختلفة، كما تم تقديم مادة فيلمية قصيرة تتضمن مجموعة من الأعمال والإنجازات التي تمت في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة خلال فترة خدمة الدكتور صبري خالد بالمحافظة، حيث ثمن نائب محافظ الأقصر،دور القطاع التعليمي بالمحافظة، وجهود وكيل وزارة التربية والتعليم لخدمة العملية التعليمية خلال فترة خدمته بالمحافظة، داعيا المولى عز وجل له دوام الصحة والعافية، كما نقل نائب المحافظ خلال كلمته بالاحتفالية تحيات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لوكيل وزارة التربية والتعليم، مؤكدا على أن تكريم المخلصين يمثل اعترافا بعطائهم واحتفاءً بجهودهم، وتحفيزًا لمن يكمل المسيرة من بعدهم للتفاني فى العمل وبذل المزيد من الجهد.



أعمال تجميل شارع مدرسة الفنون لخدمة السياح



تجميل شوارع مدينة الأقصر لخدمة السياحة



رئيس مدينة الأقصر يتابع رفع 10 أعمدة إنارة



متابعة تجميل شارع مدرسة الفنون لخدمة السياح



