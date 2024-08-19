اليوم السابع
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الإثنين، 19 أغسطس 2024 02:37 م
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رئيس جامعة سوهاج يتفقد مبنى كلية حقوق الجديد للوقوف على معدلات الإنجاز.. صور

الإثنين، 19 أغسطس 2024 02:18 م
رئيس جامعة سوهاج يتفقد مبنى كلية حقوق الجديد للوقوف على معدلات الإنجاز.. صور مبنى كلية الحقوق
سوهاج محمود مقبول

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تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج المبنى الجديد لكلية الحقوق بالحرم الجامعي الجديد، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المبنى و معدلات الإنجاز الفعلية، وذلك طبقاً للمواصفات المعتمدة مع مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية.

و أكد النعماني علي ان إدارة الجامعة تحرص علي تنفيذ جولات تفقدية بصورة مستمرة لمتابعة معدلات التنفيذ بالإنشاءات الجديدة، وذلك تمهيداً لاستلامها حسب الجدول الزمني المقرر لكلاً منها، موضحاً ان انه قربباً سيتم الإنتهاء من تشطيبات المبنى الجديد لكلية الحقوق لاستقبال الطلاب.

وجدير بالذكر ان المبني تم إنشاؤه على مساحة 6 آلاف متر تقريبًا، ويتكون من دور أرضي وبدروم، بالإضافة إلي أربعة أدوار متكررة، وتشمل 3 مدرجات يسع كل مدرج 500 طالب، بالإضافة إلى قاعات تدريس، وغرف إدارية.

توجيهات رئيس الجامعة بسرعة التنفيذ
توجيهات رئيس الجامعة بسرعة التنفيذ

 

أعمال اللحام
أعمال اللحام

 

أعمال التشطيب
أعمال التشطيب

 

مبنى كلية الحقوق
مبنى كلية الحقوق

 







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