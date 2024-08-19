خطوات تقييم تلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائى بالعام الجديد

كتب ـ محمود طه حسين

يقدم "اليوم السابع" شرحا مبسطا لأولياء أمور تلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائي لكيفية تقييمهم بـ العام الدراسي الجديد المقرر أن يبدأ 21 سبتمبر المقبل كالتالى:

- يعتمد التقييم على قياس السلوك الفردى والجماعى لتلاميذ المرحلة الابتدائية من خلال مهام فردية وجماعية تحريرية وشفهية داخل الفصل .

- يتم التقييم خلال الأسبوع والشهر واليوم الدراسى.

- يتم احتساب درجة التقييم الشهرى من 100 ويحسب متوسط درجات التلميذ فى كل فصل دراسي.

- يعتمد تقييم الطفل على تفاعله داخل الفصل الدراسي.

- يتم تخصيص 20 درجة لكراسة الأداء الصفى ويدون بها الطالب الممارسات الصفية أى داخل الفصل اليومية وتقيم أسبوعيا.

-20 درجة للمهام التحريرية المنزلية الواجبات المنزلية وتقيم أسبوعيا .

- 20 درجة للأنشطة الصفية المصاحبة للمادة.

- 20 درجة للتقييم الأسبوعى فى صورة أسئلة قصيرة من خلال تفاعل التلميذ مع المعلم خلال الحصة.

-5 درجات للسلوك.

- يلتزم المعلم بتسجيل درجات هذه المهام لكل تلميذا في سجل يعده المعلم، يتضمن توقيع موجه الصفوف الدراسية.

- يتسلم ولي الأمر تقريرا يعبر عن أداء التلميذ طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة ملف التلميذ، وذلك باستخدام الأداء المتدرج على النحو التالي:

- يفوق التوقعات دائما من 85% إلى 100% ويعبر عنه باللون الأزرق.

- يلبي التوقعات من 65% إلى أقل من 85% ويعبر عنه باللون الأخضر.

- يلبي التوقعات أحيانًا من 50% إلى أقل من 65%، ويعبر عنه باللون الأصفر.

- أقل من المتوقع أقل من 1 إلى أقل من 50 ويعبر عنه باللون الأحمر.

- يجب حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني من حلقة التعليم الابتدائي، بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين؛ لأداء المهام.

- في حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة لا ينقل للصف الأعلى، إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة، في نهاية العام الدراسي، ويكون ذلك تحت إشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية، والمديرية. وعلى إدارة المدرسة، إخطار ولي الأمر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ، ونجاحه في الاجتياز من عدمه.