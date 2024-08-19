حيثيات حكم إعدام عاطلين قتلا طفلا لسرقة دراجته النارية في الجيزة

كتب سليم على

أودعت الدائرة 31 جنايات الجيزة، حيثيات الحكم في القضية رقم 7009 لسنة 2023، بالإعدام شنقا لعاطلين قتلا طفل في الجيزة، لسرقة دراجته البخارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز وعضوية المستشارين أحمد الزارع علي وخالد مصطفى، وأمانة سر شنودة فوزي،

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن المتهمين " ك. أ " و " أ . ا " عقدا العزم وبيتا النية على قتل المجني عليه " ي . و" عمدا وسرقة دراجته البخارية نظرا لوجود صلة قرابة المتهم الأول والمجني عليه وهو أن والدة الأخير شقيقة والد الأول.

وأشارت الحيثيات، إلى وجود خلافات بين المتهم الأول وأسرة المجنى عليه، ومرور المتهمين بضائقة مالية دفعتهما لاستدراج المجني عليه لتوصيلهما إلى مكان بعيد عن اعين المارة حتى انزلاه عنوة من دراجته البخارية وتناوبا الاعتداء عليه بالخنق والضرب باداة "صخره" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقاما بشد وثاقه والقياه في مياه المصرف المجاور ولاذا بالقرار بالدراجة البخارية المملوكة له سارقين اياها.

وحيث أن الواقعة قد قام الدليل اليقيني على حصولها وصحة نسبتها وثبوتها في حق المتهمين من شهادة والد المجني عليه وعمه ووكيل مباحث فرقة غربة الجيزة ومن إقرار المتهمين واعترافهما تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهم الواقعة وما قام به المتهمين من كيفية ارتكابهم الواقعة ومعاينة النيابة وتقرير الطب الشرعي، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة وبإجماع اراء أعضائها بإنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم والإعدام شنقا للمتهمين بقتل الطفل.