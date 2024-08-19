حملة مكبرة تضبط 531 توصيلة مياه خلسة بمحافظة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أكد محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن الحملات التفتيشية المكبرة على المخالفين مستمرة من أجل الحفاظ على كل نقطة مياه غير محاسب عليها، أو يتم استخدامها في غير الأغراض غير المخصصة لها، وذلك داخل كل عزب وقرى المحافظة، ويتم عمل حملات يومية تقوم بها الإدارة العامة للرقابة والمتابعة والادارة العامة للمياه الغير محاسب عليها ( الفاقد ) من خلال أعمال الرصد والمتابعة والتحقق من هذه المخالفات والتوجه لها على الفور وإزالتها.

وأضاف النجار، أن الإدارة العامة بالرقابة والمتابعه، قامت بحملة مكبرة أسفرت عن ضبط وإزالة نحو 224 حالة توصيلة خلسة مخالفة تستخدم في رى الأراضى الزراعية أو توصيلة مياه قائمة بدون عداد موزعه ما بين 15 توصيلة تم رفعها على طريق أسيوط الغربى داخل نطاق قرى مركز الفيوم و 51 توصيلة بنطاق قريتى العجميين والنصارية بمركز أبشواي و29 توصيلة بقرية سنهور القلبية ونحو 29 توصيلة بقرية اللاهون و30 توصيلة بمركز ابشواى و70 توصيلة بمركز سنورس.

وأسفرت الحملة التي قامت بها الإدارة العامة للمياه الغير محاسب عليها بضبط 307 حالات تعدي موزعه ما بين 17 حالة ري أراضي زراعية بمياه الشرب، و265 حالة توصيلة مياه خلسة منازل و15 حالة تجاري و10 حالات حنفية بالطرق العامة.

وأشار رئيس الشركة إلى أن الشركه تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هؤلاء من أجل الحفاظ على مياه الشرب وضمان وصولها لجموع المواطنين داخل المحافظة بجانب المحاسبة المالية الفعلية لكل مواطن يحاول أن يحصل على مياه الشرب دون وجه حق وغير محاسب عليها حتى تستطيع الشركه الوفاء بالتزاماتها نحو خدماتها وتجويدها وتوفيرها حتى يكون هناك حاله من الرضا لدى المواطنين.