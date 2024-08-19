حملة لرفع كفاءة الحدائق العامة بنطاق حى شرق المنصورة.. صور

الدقهلية - سارة الباز

تفقد محمد أمين، رئيس حي شرق المنصورة، أعمال رفع كفاءة وتطوير حدائق نطاق الحي؛ للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق، وتحسين البيئة المحيطة؛ لإرضاء المواطنين، حيث كلف، اليوم الإثنين، وائل السعدني، نائب رئيس الحي، والمهندس جمال السعيد، مدير حدائق حي شرق بالعمل المستمر على مدار اليوم؛ لرفع كفاءة وتطوير حدائق نطاق الحي؛ للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بنطاق الحي.

وأضاف رئيس الحي، أن العمل مازال مستمرا في استكمال أعمال تقليم الأشجار بحديقة مبنى القيادة والتحكم، وقص وتقليم الأشجار بحديقة الإمام محمد عبده، أمام مدرسة أبو النجا الثانوية الصناعية مع رفع ناتج القص على جرار الحي حرصا على المظهر الجمالي، ونظافة البيئة.

وأكد على استمرار تنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق الحي، ومتابعة النشاط اليومي المستمر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة؛ وذلك بهدف إرضاء المواطنين بنطاق حي شرق المنصورة.



تقليم أشجار حي شرق المنصورة



تهذيب المساحات الخضراء بالحدائق



جانب من حملة رفع كفاءة حدائق حي شرق المنصورة