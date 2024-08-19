اليوم السابع
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حبس عاطلين تخصصا فى تصنيع الأسلحة النارية بالقاهرة 4 أيام

الإثنين، 19 أغسطس 2024 04:27 م
حبس عاطلين تخصصا فى تصنيع الأسلحة النارية بالقاهرة 4 أيام مديريه امن القاهره - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت جهات التحقيق في القاهرة، حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع الأسلحة النارية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار في الأسلحة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع الأسلحة النارية متخذان من مسكن أحدهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما 4 بنادق خرطوش، 4 فرد خرطوش، أدوات التصنيع، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة.


 







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القاهرة

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