حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته كيلو حشيش في بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كيلو من الحشيش المخدر في بولاق الدكرور.

اعترف المتهم عقب القبض عليه، بالاتجار بالمخدر، وتحصله عليه من شخص كشف عن هويته خلال اعترافاته أمام رجال المباحث.

وتم ضبط المتهم، بعد أن توصلت تحريات الأجهزة الأمنية، إلى تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية من مخدر الحشيش، لترويجها بين المتعاطين من عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كيلو من مخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.