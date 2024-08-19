تفاصيل التحقيقات فى مقتل شاب على يد صديقه بسبب خلافات مالية بعين شمس

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل شاب عشرينى على يد صديقه بمنطقة عين شمس، عن تفاصيل جديدة فى القضية، حيث تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى وبين المتهم بسبب طلب الضحية باستحقاقاته المالية، وعند رفض المتهم ارجاع المبلغ، نشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بالتعدى كلا منهما على الآخر.

واوضحت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض، وقام هو واحد أصدقائه ووالدة صديقه باستدراج المجنى عليه إلى مكان تواجده، مدعيا أنه سوف يرد له المبلغ المالى، قاصدا من ذلك الانتقام منه، وبمجرد أن وصل الضحية إلى المكان المتفق عليه، قام المتهم بمساعدة صديقه ووالدة صديقه بالاعتداء الشاب الضحية، حيث سدد له طعنة نافذة اسقطته على الأرض غارقا فى دمائه، وفارق الحياة قبل نقله اللى المستشفى لتلقي العلاج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، إخطارا من أحد المستشفيات، يفيد بوصول جثة شاب فى العقد الثانى من العمر، مصاب بطعنة نافذة فى منقطة الصدر "القلب"، وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج.

على الفور، انتقل رجال المباحث الجنائية إلى المستشفى، وبعمل التحريات وعمل التحريات اللازمة، تم تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه وشخص آخر بمساعدة والدة صديقه، بعد أن استدرجوه إلى مكان مهجور وتعدوا عليه حتى فارق الحياة، وفروا هاربين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس من تحديد هوية الجناة، وعلى الفور تم ملاحقتهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على السلاح المستخدم في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا باشتراكهم مجتمعين فى قتل المجنى عليه، بقصد الانتقام منه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.