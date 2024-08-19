تعرف على المراكز المشاركة فى المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تستعد محافظة الدقهلية للبدء فى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى قاربت على الانتهاء من المرحلة الأولى، وقد شهدت محافظة الدقهلية حالة من النشاط والعمل من أجل تحديد القري التى سوف تشارك فى المرحلة الثانية، ويتم البحث بكل دقة وشفافية عن القري الاكثر احتياجا والتى تحتاج إلى التدخل السريع من أجل إعادة تطويرها.

و أكد المهندس محمد سامي منسق عام المبادرة بمحافظة الدقهلية، لـ"اليوم السابع" بأنه تم بالفعل الانتهاء من اختيار المراكز والقرى المشاركة فى المرحلة الثانية، وقد أشار إلى أن المراكز المشاركة فى المبادرة خلال المرحلة الثانية هي بلقاس والمنزلة وميت غمر وأجا والسنبلاوين، وأوضح إلى أنه تم الانتهاء من حصر كافة احتياجات القري ومطالب المواطنين من أبناء تلك المراكز وإعداد خطة تنموية متكاملة في كافة القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق المطلوبة لقرى مراكز تلك المرحلة.

وأشار الى أن القرى التي تم اختيارها ضمن تلك المرحلة تمت وفق معايير المبادرة التى تم وضعها، وبعناية شديدة ووفق دراسات تمت على تلك المناطق لكي توضح القرى الأكثر احتياجا من حيث عدد السكان بها والخدمات المقدمة لهم، وأوضح أنه سوف يتم تنفيذ المشروعات التي تم التوافق عليها وفق الأولويات لكل قرية، حيث تم استطلاع آراء أبناء القرى المدرجة بالمبادرة وعمل مسح ميداني للتأكد من الأعمال المطلوبة على أرض الواقع بتلك القرى ومدي مساهمة تلك المشروعات فى الارتقاء بالقرية وتعزيز ارتباط المواطنين بالقرى.

وأضاف منسق عام المبادرة بالمحافظة، بأنه بعد الدراسات والمعاينة على الواقع تقرر تنفيذ المشروعات بتلك القرى في عدد من القطاعات وهي اوبا المرافق والخدمات بالتوازي مع المشروعات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والشباب والرياضة والرعاية الاجتماعية.

مشيرا إلى تضافر جهود جميع مديريات وقطاعات الخدمات، لمراجعة وتدقيق البيانات المطلوبة والمتعلقة بجميع المشروعات ووضع البرامج الزمنية المحددة للانتهاء منها وفق المواعيد المقررة لكل مشروع منها، حيث تقرر طرح وتنفيذ 56 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي ومعالجة صرف صحي بقري المراكز المذكورة كمرحلة أولى لمشروعات المرحلة الثانية.

وأوضح أن تم اكتساب خبرات كبيرة من خلال المرحلة الأولى التى تمت، و هو ما يساعدنا على تفادي اي أخطأ فى المرحلة الثانية، وأشار إلى التكامل بين الوزارات المختلفة من أجل إنجاح تلك المبادرة هي السمة الظاهرة خلال العمل بالمشروعات المشترك فيه أكثر من جه، مما يساعد المواطنين على حل مشكلاتهم بشكل عملي و واقعي دون تأخير.