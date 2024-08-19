تداول 40 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و627 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 10 سفن، وتم تداول 40000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 627 شاحنة و145 سيارة، وشملت حركة الواردات 1000 طن بضائع، 153 شاحنة و90 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 39000 طن بضائع، 474 شاحنة و55 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة LOYAITU HONG علي متنها 32 ألف طن فوسفات تصدير إلي الهند، والعبارة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة الرياض وغادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS والحرية٢، كما شهد ميناء نويبع تداول 3400 طن بضائع و290 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربعة وهي اور، كوين نفرتيتي، بريدج، أيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1315 راكبا بموانئها.