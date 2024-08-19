تبون: أتعهد بعدم التخلى عن لبنان ونعمل على تحقيق الاستقرار فى المنطقة

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قال عبد المجيد تبون المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل إن الجزائر تعمل على تحقيق الاستقرار فى المنطقة، وهى تتعامل مع شركائها الدوليين ولن تتخلى عن التزاماتها مهما كانت الظروف، مجددًا التأكيد على وقوفها إلى جانب الشعوب المضطهدة وعدم التخلى عن دعم القضية الفلسطينية، ومتعهدًا بعدم التخلى عن لبنان.



جاء ذلك خلال خطابه بولاية قسنطينة بشمال شرقى الجزائر، وذلك فى إطار اليوم الرابع من الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة فى السابع من سبتمبر المقبل.



وأضاف تبون أن حرمة التراب الجزائرى اليوم مصانة بفضل قوة الجيش، داعيًا الشعب الجزائرى إلى المشاركة والتوجه بقوة إلى مراكز الاقتراع يوم 7 سبتمبر المقبل.



من جانب آخر، أكد تبون التزامه بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال عدة إجراءات، من بينها تحديد الأسعار ومكافحة المضاربة والتضخم ومواصلة رفع أجور العمال.



وأشار إلى أنه سيجعل من الفترة الرئاسية المقبلة "فترة اقتصادية بامتياز"، من خلال عدة إجراءات، من بينها الحد من استيراد بعض المواد الاستهلاكية، على غرار القمح الصلب والشعير والذرة، علاوة على استغلال منجم غارا جبيلات للحديد، ورفع مداخل البلاد من العملة الصعبة.



وتابع تبون أن نسبة نمو الاقتصاد الجزائرى بلغت 2ر4% وذلك باعتراف مؤسسات وهيئات دولية، مشيرًا إلى أن ذلك تحقق بفضل الوعى والنزاهة والحفاظ على المال العام، مذكرًا بأن الجزائر تمكّنت خلال السنوات الأخيرة من استرجاع ممتلكات شعبها المسلوبة، من بينها 51 مصنعًا وفندق 5 نجوم بإسبانيا، كما تخلصت من المديونية الخارجية.