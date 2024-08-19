اليوم السابع
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بيسان أحمد موهبة فى رسم "البورتريه" والقضية الفلسطينية أبرز رسوماتها.. صور

الإثنين، 19 أغسطس 2024 03:00 ص
بيسان أحمد موهبة فى رسم "البورتريه" والقضية الفلسطينية أبرز رسوماتها.. صور الطفلة بيسان أحمد حمدى
الشرقية - إيمان مهنى

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موهبة جديدة في عالم رسم البورتريه بالفحم، هي الطفلة بيسان أحمد حمدي عمرها 13 سنة، بنت مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، وبأنامل صغيرة تستطع رسم الشخصيات من الذاكرة بدون استخدام أي أدوات مساعدة.

وتقول بيسان، إنها تعشق الرسم، وظهر نبوغها وهي في عمر الـ 6 سنوات، وشجعتها أسرتها على تنمية مهاراتها وإتقان فنون الرسم.

وأشارت إلى أنها دائما ترسم الشخصيات والأشياء التي تؤثر فيها تمثل شخصية الكبير، وكذلك الحضارة المصرية والقضية الفلسطينية مناظر من الطبيعة، والشخصيات الكرتونية مثل اينمي ومستر بين.

وتابعت الطفلة الموهبة، أنها تقضي معظم وقتها في الرسم وهو هوايتها المفضلة، لافتة إلى أنها في فترة الدراسة توفق بين مراجعة الدروس و ممارسة الهواية، مؤكد ان مدرسين بالمدرسة السويدي للغات، تقدمون كل الدعم لموهبتها.

وأضافت بيسان أحمد حمدي، أنها ستواصل طريقها في ممارسة هوايتها المفضلة، وتستعد للمشاركة بهم في مسابقات، فمن طموحاتها المستقبلية أن تصبح فنانة معروفة.

احدى الرسومات
احدى الرسومات

 

بيسان أحمد موهبة فى رسم البورتريه
بيسان أحمد موهبة فى رسم البورتريه

 

بيسان أحمد
بيسان أحمد

 

بيسان
بيسان

 

رسم البورتريه
رسم البورتريه
فلسطين
فلسطين

 







الشرقية

موهبة رسم البورتريه

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ديرب نجم




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